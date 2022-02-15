АО «Теплоэнерго» вернет жителям почти 28 миллионов рублей в результате ежегодной корректировки начислений

АО «Теплоэнерго» вернет жителям почти 28 млн рублей в результате ежегодной корректировки размера платы за тепловую энергию. Корректировка производится только по домам, оборудованным общедомовым прибором учета, в остальных случаях расчеты осуществляются по нормативу.

Предприятие произвело перерасчет данных потребления тепловой энергии в 1826 многоквартирных домах, жители которых находятся на прямых расчетах с компанией. Исходя из показаний общедомовых приборов учета в 2021 году, жители 206 многоквартирных домов в зоне обслуживания АО «Теплоэнерго» получат возврат средств на счета, а часть домов получат доначисления. Положительная корректировка по итогам 2021 года коснется 1620 домов.

Доначисления по показаниям приборов учета в этот раз довольно ощутимы, и это связано с морозной зимой в 2021 году, когда для обеспечения теплом помещений система теплоснабжения работала на повышенных параметрах и требовалось больше, чем обычно ресурсов.

Для потребителей, у которых сумма положительной корректировки в 2021 году превышает 2000 рублей, предусмотрена рассрочка на оплату на 10 месяцев.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 20.08.2018 № 594 мы платим за тепло ежемесячно равными долями в течение всего календарного года. Размер ежемесячной платы текущего года рассчитывается как 1/12 от объема потребления за предыдущий год по фактическим показаниям общедомового счетчика. Параллельно управляющая компания ежемесячно снимает показания прибора учета и передает данные в Теплоэнерго. По окончании года стоимость фактически потребленного домом тепла и суммы ежемесячных начислений сравниваются. Если начислено больше, чем дом потребил по факту, делается корректировка начислений в сторону уменьшения. Если дом потребил тепла больше, чем начислено за год, то делается положительная корректировка – добор.

Корректировки платежей по отоплению в зоне ответственности Теплоэнерго нижегородцы увидят в квитанциях за март.