4 992 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 15 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 4 992 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 315 172. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 1 027 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 243 483 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 17 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 810.

Также известно, что 650 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 61,5%.