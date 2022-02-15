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Общество15 февраля 2022 10:47

Подготовка к благоустройству квартала Церкви трёх Святителей началась в Нижнем Новгороде

В нём появятся кафе, фотоателье и гостиная-библиотека
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Благоустройство квартала Церкви трёх Святителей в Нижнем Новгороде скоро начнётся. В настоящий момент уже идёт подготовка к преображению территории. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Накануне там прошло выездное совещание, где встретились глава Нижегородского района Илья Лагутин, диретор "Института развития городской среды" региона Дарья Шорина, представители АНО "АСИРИС", "Том Сойер Фест" и АНО "Заповедные кварталы". Участники совещания обошли улицы Короленко, Славянскую и Студёную и обсудили множество вопросов, в частности касающихся размещения рекламы в рамках единого дизайн-кода, чтобы не нагружать пространство "визуальным мусором".

Ранее мы подробно рассказали о концепции благоустройства исторического квартала Церкви трёх Святителей в центре Нижнего Новгорода, где жил Горький и пел Шаляпин: там появятся кафе, фотоателье и гостиная-библиотека.

В администрации Нижегородского района добавили, что территорию также планируется облагородить новыми зелёными насаждениями, цветниками и газонами.