Кафе, фотоателье и гостиная-библиотека: Как изменится квартал церкви Трёх святителей в Нижнем Новгороде. ФОТО: Заповедные кварталы

Кафе-кондитерская, ателье-лаборатория, фотоателье и гостиная-библиотека появятся в трёх расселённых объектах культурного наследия регионального значения в историческом квартале церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители "Заповедных кварталов" – обособленного подразделения АНО "АСИРИС" (агенства по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области). Расскажем подробнее о том, что станет с домами, где когда-то жил Горький и пел Шаляпин.

Речь идёт о трёх исторических постройках в центре Нижнего Новгорода по адресам: улица Короленко, 18, улица Короленко, 40 и улица Славянская, 3. В наступившем 2022-м году их намереваются реставрировать и приспособить под современное использование.

– Мы хотим наполнить квартал творческой жизнью и сформировать экономическую модель таким образом, чтобы квартал сам себя содержал и развивался, – пояснил президент АНО Деловой клуб "Наследие и экономика" Дмитрий Ойнас. – А также хотим создать условия для развития творчества современных людей, прежде всего живущих в Нижнем Новгороде. Главный продукт мотивирующей инфраструктуры – это эмоции и впечатления, создаваемые на основе предоставляемых сервисов и услуг.

Проект Короленко, 40. ФОТО: Заповедные кварталы

Бывший доходный дом на Короленко, 18, построенный в 1891 году, станет туристическим информационным центром с сувенирной лавкой, исторической гостиной-библиотекой и выставочным пространством. Когда-то его возвели для вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой.

В здании на Короленко, 40 (1890 года постройки) предложено открыть имидж-ателье в музейной форме: в нём будут ателье-лаборатория, фотоателье, шоурум современных дизайнеров, а также мастерские.

Короленко, 40 сейчас. ФОТО: Заповедные кварталы

А по адресу Славянская, 3 планируется основать историческое кафе-кондитерскую и апартаменты. До революции этот дом, к сведению, принадлежал потомственному почётному гражданину М.Н. Сиротину. За домом находится вишнёвый сад, где летом организуют творческие события.

Для справки: в историческом квартале церкви Трёх Святителей когда-то жили Максим Горький, Владимир Короленко, Адам Богданович, Максим Дмитриев. Кроме того, квартал посещали Антон Чехов, Фёдор Шаляпин, Леонид Андреев, Владимир Немирович-Данченко, Скиталец.