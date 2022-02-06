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Спорт6 февраля 2022 13:52

Нижегородский конькобежец Сергей Трофимов занял 4 место на Олимпиаде-2022 в Пекине

От победителя он отстал меньше, чем на полторы минуты
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Нижегородский конькобежец Сергей Трофимов занял 4 место на Олимпиаде-2022 в Пекине

Нижегородский конькобежец Сергей Трофимов занял 4 место на Олимпиаде-2022 в Пекине

Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородец Сергей Трофимов, представляющий команду ROC, занял четвёртое место на соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх-2022 в Пекине сегодня, 6 февраля. Дистанцию в 5000 метров он преодолел за 6 минут и 10 секунд, отстав от победителя меньше, чем на полторы минуты. Итоги забега размещены на официальном сайте Олимпийских игр.

Золото досталось шведскому спортсмену Нильсу Ван дер Пулу, серебро – голландцу Патрику Русту, а бронза – норвежцу Энгебротену Халльгейру.

Стоит напомнить, что 26-летний Сергей Трофимов – участник Олимпийских игр-2018, четырёхкратный призёр Чемпионатов Мира и семикратный победитель Чемпионатов России.

Ранее мы рассказывали, что другой нижегородский спортсмен – лыжник Артём Мальцев – занял 9 место в скиатлоне в Пекине-2022. Золото и серебро соревнований взяли россияне Александр Большунов и Денис Спицов.