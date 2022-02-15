Полезный отпуск электроэнергии «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2021 году вырос на 3,9% до 10,9 млрд кВт*ч

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона - «ТНС энерго Нижний Новгород» - подвел итоги 2021 года по основным производственным показателям.

Полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 10,9 млрд кВт*ч, что превышает показатель 2020 г. на 3,9% При этом отпуск населению и приравненным категориям вырос на 5,6% до 2,6 млрд кВт*ч. Отпуск юридическим лицам увеличился на 3,2% и составил 8,3 млрд кВт*ч.

Рост отпуска электроэнергии в 2021 году обусловлен высокими темпами строительства жилья, вводом в эксплуатацию инфраструктурных объектов, подключением новых крупных потребителей.

Доля компании на рынке сбыта электроэнергии не изменилась и составила 52,8%. По состоянию на 1 января 2022 года «ТНС энерго НН» обслуживает 1 268 137 лицевых счетов частных клиентов и 38 329 договоров юридических лиц.

«ТНС энерго НН» в полном объеме исполняет обязательства гарантирующего поставщика по обеспечению электроэнергией жителей и стабильной работы предприятий и организаций города и области. Рост объемов полезного отпуска электроэнергии всем категориям потребителей – хорошее тому подтверждение, мы продолжим работу на благо региона и в дальнейшем», - подчеркнул Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» Алексей Савостин.

В прошедшем году компания приняла на обслуживание объекты инфраструктуры, образования, социальной сферы, производственные предприятия. Так, среди прочих были заключены договоры энергоснабжения с ГК «ЕКС» (реконструкция парка «Швейцария») и ООО «Акватория Развлечений» (строительство аквапарка) в Нижнем Новгороде, ООО «Комплексстрой» (строительство школы в г. Дзержинск). Помимо этого, были приняты на обслуживание 55 многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в 2021 году.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 38,3 тыс. юридических лиц и более 1,27 млн. лицевых счетов физических лиц. Доля рынка сбыта электроэнергии в регионе составляет 52,8% По итогам 2021 года компанией было реализовано 10,9 млрд. кВт*ч. электрической энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2021 года составил 67,08 млрд кВт*ч.