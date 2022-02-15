Концессия позволит быстрее начать строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде

Концессионное соглашение позволит не только быстрее начать строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде, но и сэкономить на привлечении сторонних консультантов для подготовки к реализации проекта за счёт создания компании специального назначения SPV (special purpose vehicles). Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

– Это общемировая практика. Компания специального назначения является дочерней компанией Корпорации развития Нижегородской области и полностью контролируется регионом. Она сформировала все юридические и финансовые документы для подачи частной концессионной инициативы, – добавил замгубернатора.

А также отметил, что после заключения концессионного соглашения с ООО "Ледовый дворец", которое хочет заняться строительством ледовой арены, станет возможным привлекать как банковское финансирование, так и средства концессионеров в капитал компании специального назначения.

– К готовым сделкам в формате "пакетного решения" интерес инвесторов традиционно выше, – заверил Егор Поляков.

В нижегородском правительстве также пояснили преимущества концессионного соглашения: во-первых, приступить к работе можно в кратчайшие сроки, во-вторых, часть затрат концессионера покроется за счёт будущих доходов, а в-третьих, можно привлечь внебюджетное финансирование.

– Сумма реализации проекта остается прежней – на данный момент 15 миллиардов рублей. Из них треть – федеральные, треть – региона, а треть – внебюджетные средства, – подчеркнул Егор Поляков. – В финансовую модель заложено обслуживание кредита, но если будет привлечено внебюджетное финансирование, то этих средств не потребуется. Интерес инвесторов к проекту есть.

Немаловажно, что контроль за строительством и расходами будет также проводить Минстрой региона, как и было бы в рамках госконтракта.