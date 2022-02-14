Ледовую арену на Стрелке хотят построить по концессии за 26 млрд рублей

ООО "Ледовый дворец" планирует построить ледовую арену по концессиональному соглашению за 26 миллиардов рублей на нижегородской Стрелке. Соглашение сроком на десять лет предполагает строительство и эксплуатацию ледовой арены. Об этом сообщили в "КоммерсантЪ – Приволжье".

Конкурс по выбору подрядчика для строительства универсального спорткомплекса с искусственным льдом в Нижнем Новгороде назначен на конец марта. Заказчиком выступает региональное министерство имущественных отношений. Заявка уже поступила от ООО "Ледовый дворец". Губернатор региона Глеб Никитин готов одобрить заключение концессии с заявителем.

Строительство ледовой арены должно продлится два года и девять месяцев с момента заключения договора об аренде земли. Спорткомплекс должен состоять из ледовой арены, площадью 60 на 30 метров, включать в себя 12 тысяч мест, тренировочную арену не более чем на 250 посадочных мест, зал для игры в кёрлинг, площадь которого должна быть 54 на 34 метра, с четырьмя дорожками и трибуной. Более того, объект должен включать в себя спортзал и зал акробатики – площадь каждого обязана составлять 36 на 18 метров.

Вложения "Ледового дворца" возместят за счёт пользования ледовой ареной.