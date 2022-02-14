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Общество14 февраля 2022 18:23

Ледовую арену на Стрелке хотят построить по концессии за 26 млрд рублей

Её строительством готово заняться ООО "Ледовый дворец"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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ООО "Ледовый дворец" планирует построить ледовую арену по концессиональному соглашению за 26 миллиардов рублей на нижегородской Стрелке. Соглашение сроком на десять лет предполагает строительство и эксплуатацию ледовой арены. Об этом сообщили в "КоммерсантЪ – Приволжье".

Конкурс по выбору подрядчика для строительства универсального спорткомплекса с искусственным льдом в Нижнем Новгороде назначен на конец марта. Заказчиком выступает региональное министерство имущественных отношений. Заявка уже поступила от ООО "Ледовый дворец". Губернатор региона Глеб Никитин готов одобрить заключение концессии с заявителем.

Строительство ледовой арены должно продлится два года и девять месяцев с момента заключения договора об аренде земли. Спорткомплекс должен состоять из ледовой арены, площадью 60 на 30 метров, включать в себя 12 тысяч мест, тренировочную арену не более чем на 250 посадочных мест, зал для игры в кёрлинг, площадь которого должна быть 54 на 34 метра, с четырьмя дорожками и трибуной. Более того, объект должен включать в себя спортзал и зал акробатики – площадь каждого обязана составлять 36 на 18 метров.

Вложения "Ледового дворца" возместят за счёт пользования ледовой ареной.