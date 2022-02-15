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Общество15 февраля 2022 6:42

Свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 15 февраля

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Электроснабжение отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 15 февраля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 09:00 до 16:00 света не будет в домах 70, 70/1 по улице Каширской.

Московский район:

С 12:00 до 16:00 свет отключат в домах 137, 133, 139 по улице Московское шоссе.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. К примеру, 11 февраля в двух районах города частично отключили свет и горячую воду.