Свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 15 февраля

Электроснабжение отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 15 февраля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 09:00 до 16:00 света не будет в домах 70, 70/1 по улице Каширской.

Московский район:

С 12:00 до 16:00 свет отключат в домах 137, 133, 139 по улице Московское шоссе.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. К примеру, 11 февраля в двух районах города частично отключили свет и горячую воду.