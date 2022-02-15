Турнир по художественной гимнастике при поддержке ЛУКОЙЛа состоялся в Кстове. Фото: ЛУКОЙЛ

В минувшие выходные в Международной Олимпийской Академии Спорта в городе Кстово прошел четырнадцатый региональный турнир по художественной гимнастике «Метелица». И уже традиционно партнером соревнований является Компания «ЛУКОЙЛ».

В турнире приняли участие около 500 спортсменок со всей Нижегородской области, а также из Мурома, Йошкар-Олы и Чебоксар. Для юных спортсменок это отличная возможность отточить свое профессиональное мастерство и подарить красивый праздник зрителям.

"Поддержка физкультуры и спорта – важнейшее направление социальной политики Компании «ЛУКОЙЛ». А турнир «Метелица» – не просто спортивные соревнования, он давно стал яркой визитной карточкой нашего города. Спасибо организаторам за настоящий праздник красоты и грации. С нетерпением ждем юбилейный пятнадцатый турнир", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.