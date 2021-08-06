Сергея Злобина освободили от должности директора «Школы 800». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сергея Злобина освободили от должности директора АНОО «Школа 800». Такое решение было принято общим собранием учредителей некоммерческой общеобразовательной организации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил Сергей Злобина, который курировал Школу с момента старта строительства.

«Создание такого масштабного объекта с «нуля» обычно занимает не менее двух лет. Мы же реализуем этот проект в Нижнем Новгороде фактически за 15 месяцев. Я благодарю Сергея Васильевича Злобина за работу и формирование концепции инновационной образовательной организации. Уверен, что серьезный опыт в сфере образования позволит ему сконцентрироваться на масштабных проектах уже на другом уровне», - сказал Глеб Никитин.

Сообщается, что Сергей Злобин «займется другими проектами в сфере образования», но какими именно – не уточняется.

Новым директором «Школы 800» назначена Елена Беленко, она уже приступила к работе. Беленко – учитель истории и обществоведения, окончила Нижегородский педагогический университет, впоследствии проходила профессиональную переподготовку и повышала квалификацию в сфере менеджмента в образовании. Ее педагогический стаж составляет 24 года.