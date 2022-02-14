Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин переболел коронавирусом в январе 2022 года. Об этом сообщили в "Коммерсантъ – Приволжье".

– В январе 2022 года получил положительный тест. Сразу ушёл на карантин. Болезнь перенёс в лёгкой форме, это никак не повлияло на эффективность работы, – рассказал сам губернатор. – Вакцина защитила от тяжёлого течения. Специально не афишировал, до получения отрицательного теста работал дистанционно. Сейчас работаю в нормальном режиме.

Напомним, в настоящий момент коллективный иммунитет в регионе составляет 61,5%. За последние сутки в Нижегородской области зафиксировали 4 820 новых случаев заражения коронавирусом.