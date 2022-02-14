Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 11:11

Глеб Никитин переболел коронавирусом в январе 2022 года

До получения отрицательного теста он работал дистанционно
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин переболел коронавирусом в январе 2022 года. Об этом сообщили в "Коммерсантъ – Приволжье".

– В январе 2022 года получил положительный тест. Сразу ушёл на карантин. Болезнь перенёс в лёгкой форме, это никак не повлияло на эффективность работы, – рассказал сам губернатор. – Вакцина защитила от тяжёлого течения. Специально не афишировал, до получения отрицательного теста работал дистанционно. Сейчас работаю в нормальном режиме.

Напомним, в настоящий момент коллективный иммунитет в регионе составляет 61,5%. За последние сутки в Нижегородской области зафиксировали 4 820 новых случаев заражения коронавирусом.