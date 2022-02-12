61,5% составляет коллективный иммунитет Нижегородской области

Коллективный иммунитет Нижегородской области составляет 61,5%, согласно последним данным от 12 февраля. В регионе привились уже свыше 1,8 миллиона человек, полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли также более 1,8 миллиона, если верить порталу стопкоронавирус.рф.

Напомним, 4 331 нижегородец заразился коронавирусом за последние сутки. Также известно, что 495 человек госпитализировали. Общее число переболевших на сегодня составило 300 777 жителей региона.

В то же время 1 795 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 240 149 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 26 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 766.