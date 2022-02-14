Столетие отметила нижегородский ветеран Валентина Паршина. ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Свой столетний юбилей отметила участница Великой Отечественной войны Валентина Ивановна Паршина, проживающая в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Этой радостной новостью поделились в мэрии города.

Ветерана поздравил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по видеосвязи. Мэр назвал жизнь Валентины Ивановны "отражением истории нашей страны".

– Совсем юной вы пришли на завод "Красное Сормово", чтобы встать к чертёжной доске, а потом полученные знания применяли уже на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовали в освобождении территории Прибалтики от фашистских захватчиков, – сказал Юрий Шалабаев. – После войны вы работали на двух предприятиях, Сормовской кондитерской фабрике и "Красном Сормове", являющихся визитной карточкой не только района, но и Нижнего Новгорода в целом.

Градоначальник пожелал Валентине Ивановне активного долголетия и новых позитивных впечатлений.

Кроме того, женщину поздравили Волонтёры Победы, глава Сормовского района Светлана Горбунова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и даже президент России.

Валентина Ивановна и Волонтёры Победы. ФОТО: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

– Как я рада, что ребята ко мне пришли, не забыли! Они всегда со мной рядом, постоянно заботятся, навещают и помогают по хозяйству, – сказала Валентина Ивановна о Волонтёрах Победы. – Общение с молодёжью продлевает жизнь, заставляет улыбаться. Я всю жизнь старалась вести здоровый образ жизни, все невзгоды преодолевать с улыбкой, не ругаться. Сейчас оглядываюсь – позади целый век, сколько всего за это время произошло! И я довольна прожитыми годами.

Напомним, совсем недавно свой 95-й юбилей отметил нижегородский ветеран Николай Васильев.

СПРАВКА:

Валентина Ивановна работала на заводе "Красное Сормово" с 1937 года в отделе главного конструктора чертёжницей. Она прошла путь от копировщика до начальника копировального цеха. Служила на Калининском фронте в оперативно-стратегическом объединении чертёжницей с ноября 1942 года, участвовала в освобождении Прибалтики. Была демобилизована в конце 1944 года. Общий трудовой стаж Валентина Ивановны составляет более сорока лет. Она была награждена Орденом Отечественной войны 2 ст., Медалью "за Победу над Германией", Медалью "В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", а также юбилейными медалями за годы ВОВ. Валентина Ивановна воспитала двоих детей.