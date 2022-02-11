95-й юбилей отметил нижегородский ветеран Николай Васильев. ФОТО: администрация Ленинского района Нижнего Новгорода

Свой 95-й юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Николай Васильев, проживающий в Нижнем Новгороде. С днём рождения ветерана поздравил заместитель главы администрации Ленинского района города Сергей Якименко. Имениннику вручили памятный подарок и букет цветов.

– Вы жили в непростое время, отстаивая свободу и независимость нашей Родины, – обратился к Николаю Васильеву замглавы района. – Вам пришлось многое пережить и поэтому мы говорим Вам спасибо за отвагу, стойкость и мужество. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!

К сведению, Николай Константинович Васильев родился в деревне Большой Мутор Касимовского района Рязанской области в 1927 году. Его призвали на фронт в 1944-м, где он стал водителем установки "Катюша". Николай Константинович воевал за освобождение Чехословакии и Венгрии. Свой фронтовой путь он окончил в Запорожье, Украина. Затем, в мирное время, он трудился водителем на заводе "Двигатель Революции" и в автохозяйстве в Нижнем Новгороде. Был награждён "Орденом воина-освободителя".