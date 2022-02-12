18-летнего Егора Кошечкина нашли живым в Нижнем Новгороде

18-летнего Егора Кошечкина, разыскиваемого в Нижнем Новгороде последние четверо суток, нашли живым. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте. Поисковики поблагодарили всех, кто содействовал в поисках.

– Спасибо всем большое за помощь и распространение информации! – написали они.

Что именно произошло с Егором, где он пропадал и как его нашли неизвестно. Подробности этого события не разглашаются.

Известно только, что юношу подозревают в хищении 190 тысяч рублей из кассы ледового катка на Нижегородской ярмарке, где тот работал кассиром.

Напомним, на Бору до сих пор ищут 71-летнюю Наталию Рыжову, пропавшую 6 февраля. Она ушла из дома и не вернулась.