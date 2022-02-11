Пропавший в Нижнем Новгороде 18-летний Егор К. подозревается в краже 190 тысяч рублей

Парень ранее судим не был. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Полиция Нижнего Новгорода разыскивает 18-летнего Егора К., работавшего кассиром ледового катка на Нижегородской Ярмарке и похитившего оттуда 190 тысяч рублей.

Крупную сумму парень стащил в свои рабочие дни с 1 по 5 февраля. Пропажу денег и одного из работников заметил управляющий ледового катка и тут же бросился отсматривать записи с видеокамер.

- На запечатленных кадрах было видно, как Егор нервно оглядывается и забирает из кассы купюры, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

После того, как наличка оказалась у парня, он ушёл с работы и будто бы канул в лету, о его местонахождении ничего неизвестно.

- Парень ранее судим не был, - добавил источник в правоохранительных органах. - Его ищут родители, заявление о пропаже сына в участке написал отец.

В поисках молодого человека полицейские обзвонили несколько инстанций, набрали в бюро регистрации несчастных случаев и контрольно-счётную палату, но никакой полезной информации не получили. Сейчас ведётся проверка по информационным базам.

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