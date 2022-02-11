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Общество11 февраля 2022 7:18

71-летнюю Наталию Рыжову ищут на Бору с 6 февраля

Она ушла из дома и не вернулась
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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71-летнюю Наталию Рыжову ищут на Бору с 6 февраля

71-летнюю Наталию Рыжову ищут на Бору с 6 февраля

Фото: СОЦСЕТИ

71-летнюю Наталию Рыжову ищут в городе Бор Нижегородской области уже шестые сутки. Она пропала в воскресенье, 6 февраля. Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН". Нижегородцев они просят о содействии в поисках пенсионерки.

Известно, что Наталия ушла из дома по улице Первомайская, 5А в городе Бор и не вернулась. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы Наталии: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и голубые глаза.

Женщина была одета в: серый пуховик с капюшоном, светлую вязаную шапку и чёрные сапоги.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-904-059-73-91 Надежда (Дежа), – просят поисковики.