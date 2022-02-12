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Общество12 февраля 2022 6:45

Свет отключили в ряде домов Канавинского района 12 февраля

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Электроснабжение отключили в нескольких домах Канавинского района Нижнего Новгорода сегодня, 12 февраля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, света не будет в домах 13, 17, 19, 23, 25 по улице Пешкова с 09:00 до 13:00.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. К примеру, вчера, 11 февраля, в двух районах города частично отключили свет и горячую воду.