Упавшие с высоты 5 этажа строители ЖК "Новая Кузнечиха" получили тяжёлые травмы

Два строителя, упавшие с высоты пятого этажа на стройке ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде, получили тяжёлые травмы, включая перелом позвоночника. Им всего 22 и 28 лет. В Государственной инспекции труда по Нижегородской области поделились новыми установленными данными о происшествии.

Несчастный случай произошёл в 15:35 вчера, 10 февраля, по причине обрушения плиты, на которую башенный кран подавал строительные материалы. На этой плите находились пострадавшие строители из состава бригады каменщиков ООО "СК Альянс НН" – граждане Киргизской Республики.

Они остались живы и были госпитализированы. Медики диагностировали у молодых людей множественные переломы костей, позвоночника и другие тяжёлые травмы.

Госинспекция труда в Нижегородской области участвует в расследовании несчастного случая, в частности проверяет соблюдение норм охраны труда и оформление трудовых отношений с пострадавшими.

Причины случившегося ещё не утверждены, расследование продолжается.