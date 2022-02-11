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Происшествия11 февраля 2022 7:20

Двое строителей в Нижнем Новгороде упали с высоты пятиэтажного дома и остались живы

Сейчас оба доставлены в областную больницу
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Двое строителей в Нижнем Новгороде упали с высоты пятиэтажного дома.

Двое строителей в Нижнем Новгороде упали с высоты пятиэтажного дома.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту падения двух строителей с высоты пятиэтажного дома в Нижнем Новгороде. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

- По версии следствия, днем 10 февраля на строительной площадке на улице Романтиков произошло обрушение выносной площадки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В результате двое каменщиков упали с высоты пятого этажа. Одному из них 21 год, другому – 29 лет. Сейчас оба потерпевших с травмами доставлены в областную больницу.

Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. В процессе будет дана юридическая оценка действиям сотрудников подрядной организации, ответственных за безопасность при проведении работ и бригадира, допустивших потерпевших к производству работ.

Напомним, ЧП произошло накануне на строительной площадке ЖК «Новая Кузнечиха». В настоящий момент Государственная инспекция труда в Нижегородской области устанавливает обстоятельства несчастного случая.

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