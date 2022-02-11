Две новые лыжные трассы открылись на Гребном канале 11 февраля

Две новые лыжные трассы открылись на Гребном канале в Нижнем Новгороде сегодня, 11 февраля. Они находятся на нижнем ярусе канала и в Православном парке, о чём рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Этими трассами могут пользоваться все желающие. Кроме того, на них будут тренироваться воспитанники ГБУ НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

– В прошлом году мы провели масштабное обновление набережной Гребного канала – там создали комфортные условия для активного отдыха. Мы продолжаем работать над тем, чтобы их было как можно больше, в том числе для поклонников зимних видов спорта, – заявил глава региона.

Он также добавил, что рядом расположены трамплин и профильная спортшкола.

– Важно, чтобы ребята могли полноценно тренироваться, – подчеркнул губернатор. – Уверен, что трассы будут популярны и у тех нижегородцев, кто просто любит лыжи.

Примечательно, что теперь эти трассы будут прокладывать ежегодно. Глеб Никитин отметил, что это в полной мере отвечает задачам проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".

Напомним, 12 февраля в Нижнем Новгорода состоится "Лыжня России – 2022" – массовый зимний праздник, объединяющий порядка полутора миллиона любителей лыжного спорта во всех уголках России.