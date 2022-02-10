"Лыжня России – 2022" в Нижнем Новгороде: программа мероприятия, место проведения и условия допуска. ФОТО: Кирилл Мартынов

40-ая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2022" пройдёт в Нижнем Новгороде 12 февраля. Это одно из ярчайших ежегодных спортивных событий в стране, начиная с 1982 года. К сегодняшнему дню "Лыжня России" стала массовым зимним праздником, объединяющим порядка полутора миллиона любителей лыжного спорта во всех уголках России.

Программа соревнований включает в себя: семейный забег, массовый старт на пять и десять километров, забег почётных гостей, а также брендированный забег – забег, в котором участвуют команды различных нижегородских предприятий). Традиционно самая большая команда – "Группа ГАЗ".

"Лыжня России – 2021" в Нижнем Новгороде. ФОТО: Кирилл Мартынов

Условия: в забеге на десять километров могут участвовать мужчины и женщины 20 лет и старше, к забегу на дистанцию пять километров допустят девушек и юношей 18 лет и младше, а 500 метров смогут пройти семьи с детьми до 10 лет в составе минимум трёх человек.

К сожалению, число участников в этом году ограничено до 3 000 человек в связи с обострением заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области. Каждый участник забега обязан быть в маске и перчатках, пройти проверку температуры тела и предъявить QR-код о вакцинации или перенесённом заболевании. Эти условия касаются только участников старше 18 лет. Снять маску и перчатки спортсмены могут только во время тренировки и самого забега.

Место проведения состязаний: поляна возле ЖК "Окский берег".

Программа "Лыжни Росии – 2022":

9:00 - 11:00 – регистрация участников, развлекательная программа на сцене, спортивные игры для детей;

11:00 – семейный забег;

11:15 – награждение победителей семейного забега;

11:20 – разминка для участников массовых стартов;

11:35 – торжественное открытие "Лыжни России – 2022";

12:00 – старт массового забега на 5 км;

12:15 – старт массового забега на 10 км;

12:25 – разминка для участников брендированного забега;

12:30 – старт забега почётных гостей на 2022 м;

12:40 – награждение победителей забега на 5 км;

12:45 – старт брендированного забега на 2022 м;

13:00 – награждение победителей забега на 10 км;

13:10 – награждение победителей брендированного забега.

Фотография с забега, прошедшего в 2021 году. ФОТО: Кирилл Мартынов

Как пройти регистрацию:

- коллективную заявку от образовательных и спортивных школ Нижегородской области направить на электронную почту: flgno18@mail.ru с 7 по 11 февраля до 13:00. Участвовать могут не боле 20 человек;

- индивидуальную заявку следует оформить на сайте: zimafest.ru. Комиссия по допуску участников пройдёт в районе старта у ЖК "Окский берег" 12 февраля с 9 до 11 утра;

- для брендированного забега нужно зарегистрироваться на сайте: zimafest.ru с 7 по 11 февраля. Минимальное число участников – три.

Необходимые документы для регистрации:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

- меддопуск для участия в соревнованиях или справка от спортивного врача (для участников 17 лет и младше);

- медзаключение врача о допуске или личная подпись, подтверждающая персональную ответственность за своё здоровье (для участников старше 18 лет);

-QR-код о прививке или перенесённом ковиде (для участников 18 лет и старше);

- полис ОМС;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Организаторы также подчеркнули, что допуск к "Лыжне России – 2022" возможен только при наличии оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Его требуется предоставить комиссии.