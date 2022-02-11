Ведущий Дмитрий Крылов назвал ошибку про новгородца Минина «технической оговоркой». Фото: фейсбук Дмитрия Крылова

Ведущий Дмитрий Крылов назвал слова про Минина-новгородца в передаче «Непутевые заметки» технической оговоркой. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

- Случайно оговорился в передаче о Нижнем Новгороде. Не ошибся, а именно оговорился – назвал Минина, ну, того, что с Пожарским стережёт нашу Красную площадь от нечестивцев, назвал новгородцем, а не нижегородцем, - написал Крылов.

Напомним, передача «Непутевые заметки», посвященная Нижнему Новгороду, вышла на Первом канале 6 февраля. Рассказывая о легендарном герое народного ополчения, ведущий ошибается и называет Минина новгородцем вместо нижегородца, что по-настоящему режет слух. После этого, по словам Дмитрия Крылова, на него обрушился шквал критики от блогеров всех мастей, его обвинили в нелюбви к России, а передачу называли проплаченной.

- Что же это так накипело? В чём причина такой неприязни? Был я в Нижнем, спокойные милые люди. Кусачие в той же мере, как и все остальные, в целом симпатичные, ну может слишком образованные по сравнению с москвичами, так это вообще особенность российской провинции, - подчеркнул журналист.