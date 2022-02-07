Кузьма Минин стал новгородцем: В эфир вышла программа «Непутевые заметки» о Нижнем Новгороде

Выпуск программы вышел в эфир на Первом канале в минувшее воскресенье 6 февраля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Выпуск программы «Непутевые заметки» на Первом канале посвятили Нижнему Новгороду. В эфир передача вышла в минувшее воскресенье 6 февраля. Съемочная группа и неизменный ведущий программы Дмитрий Крылов побывали в знаковых местах города и рассказали о его истории.

– Сегодня мы знакомимся со старинным купеческим городом, которому совсем недавно исполнилось 800 лет, а в конце ушедшего 2021 года он к тому же оказался еще и новогодней столицей России и справился с этой ролью прекрасно, - поприветствовал зрителей Дмитрий Крылов. – Догадались, о каком городе идет речь? Правильно, мы гостим в Нижнем Новгороде.

Из выпуска можно узнать о том, кто и когда основал город, а также о его значимости в судьбе страны – Нижний был крепостью на юго-востоке Руси, защищая от набегов татар, затем славился своей ярмаркой, а потом и вовсе стал главным промышленным центром.

– За восемь веков Нижний много раз менялся, перестраивался, разрастался. Многие русские государи лелеяли город и не жалели ни средств ни сил на его благоустройство, а сегодня и вовсе вон в какого красавца превратился. И как же ценно, что он не отвернулся своей истории, ни от одной его страницы, – подчеркнул ведущий.

Дмитрий Крылов рассказал зрителям об улице Большой Покровской, поведал об основных достопримечательностях на этой улице. Так, стало известно о здании государственного банка, строительство которого по нынешним деньгам вышло бы в 500 миллионов рублей, и примечательном здании драматического театра.

– Рядом расположился памятник Евгения Евстигнеева. Скульптура сияет, но это нижегородская примета - для успеха в делах и личной жизни нужно потереть ему нос, а ещё шашку городовому, руку фигурки уличного скрипача, – добавил Дмитрий Крылов. – Ещё можно забраться на козу. Рогатая дереза стоит напротив драмтеатра и памятнику Добролюбова и здорово, что такое соседство никого не смущает ни козу, ни Добролюбова.

Естественно не обошлось без упоминания Нижегородского кремля, созданного при участии итальянского архитектора Пьетро Франческо, строившего и Московский кремля. В выпуске «Непутевых заметок» отметили, что стены кремля приспособлены для прогулок – летом можно пройти целый круг в два километра.

Затем ведущий Дмитрий Крылов решил рассказать о недавно построенной Спасской колокольне и решил упомянуть тот факт, что раньше на её месте стоял Спасо-преображенский собор.

– В нём до 30-ых годов прошлого века покоились останки Кузьмы Минина, того самого легендарного героя народного ополчения в смутное время поднявшего народ на сопротивление поляков, он был новгородцем, – говорит в эфире Дмитрий Крылов.

Дмитрий Крылов рассказал зрителям о истории города. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рассказывая о легендарном герое народного ополчения, ведущий ошибается и называет Минина новгородцем вместо нижегородца, что по-настоящему режет слух. Местные считают эту ошибку очень грубой, тем более что путать Нижний Новгород с Великим Новгородом у многих пошло в привычку.

После в выпуске рассказывается о музее русского искусства, в котором и представлены мировые шедевры.

–Исходя из художественной ценности хранящихся здесь экспонатов, директор нашей Третьяковки Зельфира Трегулова назвала этот музей третьим по значимости в России, – рассказал ведущий.

Дмитрий Крылов называет Нижний Новгород привлекательным для туристов и советует всем лично приехать и познакомиться с его интереснейшей историей.

– Город прекрасен тем, что он разный. Например, в паре минут ходьбы от шумной площади здесь можно обнаружить старинный тихий деревянный квартал, – отмечает ведущий.

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