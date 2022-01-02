Одноставочный тариф на воду введут в 2022 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональная служба по тарифам.

Так, в новом году продолжится перевод АО «Нижегородский водоканал» на данный тариф. Причиной стало то, что такая мера – единственный возможный вариант в условиях роста платежа за воду.

Стоит отметить, что в Нижнем Новгороде плата за воду более 10 лет начисляется по двухставочному тарифу. Это привело к тому, что нижегородцы оказались в неравных условиях: обычные граждане оплачивали воду только по одной составляющей тарифа, в то время как субъекты предпринимательства несли основную нагрузку по обеспечению надежности системы водоснабжения.

Сначала планировали, что переходный период будет идти поэтапно пять лет - до 2024 года включительно, однако по поручению губернатора Нижегородской области его сократили до 2023 года.

Таким образом, в 2021 году ставку за содержание системы холодного водоснабжения снизили более чем на 50% от первоначального уровня. Предполагается, что в июле 2022 года снижение достигнет уже 83,9%.

- Для населения перемены пройдут постепенно и без ощутимого повышения совокупного платежа за коммунальные услуги, поскольку более интенсивный рост тарифов на воду АО «Нижегородский водоканал» компенсируют за счет платы за тепло, - уточнили в пресс-службе.

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