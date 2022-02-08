Стали известны подробности гибели мужчины на станции метро в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Мужчина, который внезапно скончался на станции метро в Нижнем Новгороде, оказался охранником частного охранного предприятия. Об этом сообщили в нижегородской государственной инспекции по труду.

Напомним, трагедия произошла днем 6 февраля на станции метро «Горьковская». Одному из пассажиров, находившихся на платформе, внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Его пытались откачать сотрудники метрополитена и прибывшие медики «скорой», но, к сожалению, им это не удалось. Мужчина умер.

Как выяснилось, 57-летний мужчина работал охранником, и в тот день забыл дома служебное удостоверение. В 11:30 он отпросился с работы, чтобы съездить домой за удостоверением и вернуться обратно. Однако около 12 часов на станции «Горьковской» с ним стало плохо.

- Мужчина сел на скамейку для ожидания состава и упал на бок. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть, - сообщили в ГИТ.

Сейчас инспекция проводит расследование несчастного случая, будут установлены причины и квалификация произошедшего.