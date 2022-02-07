Мужчина умер на станции метро в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на платформе подземки скончался мужчина. Инцидент произошел 6 февраля на станции метро «Горьковская», об этом сообщили очевидцы в соцсети.

По словам очевидцев, которые в тот момент ожидали поезда, один из пассажиров внезапно потерял сознание.

- Ему просто стало плохо, и он упал, - сообщили свидетели происшествия.

К мужчине немедленно подоспели сотрудники метрополитена, которые вызвали «скорую помощь» и принялись его откачивать. Мужчина не подавал признаков жизни, и молодой росгвардеец опустился на колени и начал делать ему непрямой массаж сердца. Увы, чуда не случилось.

Как рассказали «КП – Нижний Новгород» в министерстве здравоохранения Нижегородской области, «скорая» приехала через две минуты после вызова. Медики, не теряя ни минуты, приступили к проведению реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким усопшего.

Напомним, в конце января в Нижнем Новгороде на парковом озере в Сормове умер мужчина – он упал замертво прямо во время лыжной пробежки.