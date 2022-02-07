18-летний Адель Абышов найден погибшим в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте.

Детали поисков Аделя не сообщаются, как и подробности случившегося с ним. Известно только, что молодого человека искали со вчерашнего дня, 6 февраля 2022 года.

Редакция "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде" выражает глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего юноши.

Напомним, что в Нижнем Новгороде продолжаются поиски 15-летнего Романа Приползина, который ушёл в школу и пропал по дороге сегодня утром, 7 февраля. Представители поисково-спасательного центра "Рысь" просят нижегородцев о содействии в поисках.