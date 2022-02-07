15-летнего Романа Приползина ищут в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

15-летнего Романа Приползина ищут в Нижнем Новгороде. Он пропал сегодня, 7 февраля. Представители поисково-спасательного центра "Рысь" просят нижегородцев о содействии в поисках. Сведения о Романе они разместили на своей официальной странице ВКонтакте.

Известно, что подросток ушёл с улицы Родниковой в лицей №40 и пропал по дороге. С того момента о его местонахождении ничего не известно.

Приметы Романа: худощавое телосложение, рост 175 сантиметров, светло-русые волосы.

Он был одет в: коричневую куртку с капюшоном, серые джинсы и чёрные ботинки. При себе Рома имел чёрный рюкзак и мобильный телефон.

– Помогите, пожалуйста, распространить информацию! – призывают поисковики. – Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по номеру телефона 8 (831) 28-38-200 или 102.