Тело мужчины обнаружено на Парковом озере в Нижнем Новгороде

Несчастный случай произошел в воскресенье днем. Скриншот с видео https://vk.com/bez_cenznn.

Тело мужчины обнаружено на территории Паркового озера в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Сообщение о произошедшем поступило в 12:30. В 12:45 на месте была следственно-оперативная группа. По факту произошедшего проводится проверка. Информации о причине смерти пока нет, - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что тело 50-летнего мужчины нашли на месте пожара в Большеболдинском районе.