На выставке в Нижнем Новгороде представили электромобиль в качестве арт-объекта.

Уникальный экспонат - арт-объект с одним из самых технологичных автомобилей Audi e-tron - был представлен гостям масштабной международной выставки искусств в Нижнем Новгороде “АРТ МИР”.

На площади семь тыс. кв. метров разместили свои работы более ста пятидесяти современных деятелей искусства из пяти стран. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, данная выставка является одной из важных частей культурного развития региона в нынешнем году.

Программа экспозиции включает в себя бесплатные экскурсии, лекции, кинопоказы, благотворительные аукционы и выступления артистов. А главным экспонатом стал электрокар Audi e-tron, представленный в качестве арт-объекта. На кузов электромобиля при помощи цифровых технологий была перенесена картина нижегородской художницы, председателя правления Нижегородского фонда «Русское искусство» Наталии Панковой.

Работы Наталии ценятся как государственными музеями, так и частными коллекционерами. Она не только пишет картины, но и реализует творческие проекты - как, например, арт-инсталляция, созданная совместно с Ауди Центром Нижний Новгород. По словам художницы, автомобиль в данном случае представлялся ей холстом, творческим полем для реализации задуманного. “Созидание прекрасного и технологичного – что может быть лучше?” - считает она. Арт-объект в виде “зеленого” автомобиля символизирует изменение авторынка и потребностей людей, становясь, таким образом, трендом, а его интеграция в искусство - произведением.

Audi e-tron – это электрокар премиум-сегмента, оборудованный системой рекуперации энергии, системой Night Vision, которая своевременно сигнализирует водителю о приближающейся опасности, а также адаптивным круиз-контролем, который сам держит полосу и дистанцию до других автомобилей. Осознанное потребление – залог спроса на полноразмерный электрокроссовер от Audi, так как, выбирая этот и ему подобные автомобили на электрической тяге, люди заботятся об окружающей среде, одновременно с этим пользуясь благами прогрессивных технологий. Сочетание комфорта и технологий делает Audi e-tron автомобилем на каждый день, и это не считая бонусов для владельцев электрокаров в Нижнем Новгороде, которые заключаются в скидке 50% от транспортного налога в расчете на одну лошадиную силу и бесплатном пользовании платными парковками в городской черте.