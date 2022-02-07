Дмитрий Певцов выступит с благотворительными концертами в Нижегородской области

Народный артист России Дмитрий Певцов посетит Нижегородскую область в рамках своего концертного тура с программой "Музыкальные шедевры советского кино" в марте этого года. Тур организован Благотворительным фондом "Время помогать" и средства, вырученные от продажи билетов на концерты, направят на благотворительную программу "Помощь детям Донбасса".

Дмитрий Певцов выступит:

- 2 марта – в ДК ГАЗ Нижнего Новгорода;

- 3 марта – в театре драмы в Дзержинске;

- 4 марта – в ДК "Ритм" в Арзамасе.

Отметим, что билеты на концерты народного артиста можно оплатить "Пушкинской картой".

Ранее мы рассказывали, что на выставке "АРТ МИР" в Нижнем Новгороде проходят благотворительные лотереи для помощи детям с расстройством аутистического спектра.