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Общество7 февраля 2022 7:33

Дмитрий Певцов выступит с благотворительными концертами в Нижегородской области

Вырученные от продажи билетов средства направят на благотворительную программу "Помощь детям Донбасса"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Народный артист России Дмитрий Певцов посетит Нижегородскую область в рамках своего концертного тура с программой "Музыкальные шедевры советского кино" в марте этого года. Тур организован Благотворительным фондом "Время помогать" и средства, вырученные от продажи билетов на концерты, направят на благотворительную программу "Помощь детям Донбасса".

Дмитрий Певцов выступит:

- 2 марта – в ДК ГАЗ Нижнего Новгорода;

- 3 марта – в театре драмы в Дзержинске;

- 4 марта – в ДК "Ритм" в Арзамасе.

Отметим, что билеты на концерты народного артиста можно оплатить "Пушкинской картой".

Ранее мы рассказывали, что на выставке "АРТ МИР" в Нижнем Новгороде проходят благотворительные лотереи для помощи детям с расстройством аутистического спектра.