Благотворительные лотереи для помощи детям проходят на выставке "АРТ МИР" в Нижнем Новгороде. ФОТО: Кирилл Мартынов

Посетители пятой международной выставки искусств "АРТ МИР" на Нижегородской ярмарке могут оказать помощь детям с расстройством аутистического спектра – для этого на месте проведения культурного мероприятия, на входе в павильон №2, продаются лотерейные билеты. Благотворительную лотерею организовал Фонд помощи детям с расстройством аутистического спектра "Время РАСсвета" и продлится она до 12 февраля включительно.

5-я международная выставка искусств на Нижегородской ярмарке продлится до 12 февраля. ФОТО: Кирилл Мартынов

В нижегородском правительстве рассказали, что первая такая лотерея прошла в рамках вернисажа выставки, 4 февраля. На открытии присутствовали первый заместитель исполнительного директора Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО Екатерина Никитина и руководитель фонда "Время РАСсвета" Екатерина Ферапонтова. Они поблагодарили организаторов выставки за создание "такого многопланового пространства" и подчеркнули, как важно не забывать о помощи тем, кто нуждается в ней.

Все желающие могут купить лотерейный билет в любой день работы выставки "АРТ МИР" (до 12 февраля). Победители лотереи получат в качестве призов работы художников-участников "АРТ МИР". Розыгрыш этих призов проведут онлайн в Instagram-аккаунте выставки @mirarta_2022, а финал лотереи пройдёт на базе самой выставки 13 февраля.

В качестве призов разыгрываются работы художников-участников "АРТ МИР". ФОТО: Кирилл Мартынов

– Собранные средства помогут в реализации проекта фонда "Время РАСсвета" "Уроки доброты". Его основная задача – донести в простой и понятной форме до школьников и студентов информацию об аутизме, – пояснили в правительстве региона.

К сведению, проект начали реализовывать в октябре прошлого года. Уже свыше 60 уроков об аутизме провели в школах и ПИМУ с того момента, охватив аудиторию больше тысячи человек.

– В 2022 году планируется провести не менее 300 уроков, – заверили представители Фонда "Время РАСсвета". – Есть планы масштабировать проект в рамках города и в перспективе – в рамках области.