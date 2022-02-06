Нижегородец Артём Мальцев занял 9 место в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине

Нижегородский лыжник Артём Мальцев, представляющий команду ROC, занял девятое место в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Он преодолел дистанцию 30 километров (15 километров классическим и 15 километров – коньковым ходом) за один час и 20 минут, отстав от победителя чуть больше, чем на 3,5 минуты. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Олимпийских игр.

А золото взял, к слову, другой российский спортсмен – Александр Большунов. Он стал олимпийским чемпионом в скиатлоне и принёс сборной России первое золото.

– Представитель команды ROC Александр Большунов с огромным отрывом выиграл мужской скиатлон в лыжных гонках на Олимпийских играх в Пекине, – сказано на сайте игр. – Серебро – у ещё одного лыжника ROC Дениса Спицова, которому не помешало даже падение на последнем круге дистанции. Спицов отстал от победителя на минуту и 11 секунд. Бронза – у Иво Нисканена из Финляндии.