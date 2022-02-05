Жильцы 10 квартир пострадавшей пятиэтажки на проспекте Ленина вернулись домой

Жильцам пострадавших квартир выплатят материальную помощь. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жители 10 квартир пострадавшего от взрыва газа дома на проспекте Ленина вернулись в свои квартиры. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе заседания оперативного штаба.

Речь идет о тех квартирах, которые расположены в левой части подъезда. Речь идет о квартирах №№21,22,25,26,29,30,33,34,37,38.

- До 9 февраля подрядчик проведет работы по восстановлению стены между квартирами 39 и 40. После чего эксперты оценят проведенный ремонт и оперштаб примет решение о том, могут ли возвращаться в свои дома жители еще семи квартир, - сказал мэр.

Наиболее пострадавшие от взрыва квартиры также отремонтируют до конца месяца. В границах пострадавшего подъезда введен режим ЧС.

А еще жильцам пострадавшего от взрыва подъезда решено выплатить материальную помощь.

Также стало известно, что газовое оборудование в поврежденном доме оказалось исправным.