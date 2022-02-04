Компенсации выплатят жильцам пострадавшего при взрыве газа подъезда в Нижнем Новгороде

Материальную помощь окажут жильцам пострадавшего при взрыве газа подъезда в пятиэтажном доме на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Однако, в первую очередь, планируется оценить ущерб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также в ближайшее время будет принято решение о возможности возвращения большинства жильцов в свои квартиры, но владельцам наиболее пострадавших квартир №36, 39 и 40 до окончания аварийно-восстановительных работ придется найти другое место проживания.

- Сейчас вариант расселения прорабатывается администрацией Ленинского района и пострадавшими, - рассказал глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Известно, что сотрудники ТСЖ оперативно восстановили тепловой контур дома и провели чистку кровли от снега, сейчас газ отключен только по двум стоякам, там, где произошло происшествие. В границах 2 подъезда пятиэтажки введен режим чрезвычайной ситуации.

Минувшим вечером в свои квартиры смогли вернуться жильцы подъездов дома №30 на проспекте Ленина, которые не пострадали от хлопка газа.

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