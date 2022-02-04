Продлевать метро и трамвайные линии в сторону Верхних Печёр не планируют в Нижнем Новгороде

Строительство метро и трамвайных линий в сторону Верхних Печёр в Нижнем Новгороде в ближайшие годы не планируется. Об этом сообщается в комментариях Instagram-аккаунта главы города Юрия Шалабаева.

Один из нижегородцев пожаловался под публикацией на то, что улица Родионова и Казанское шоссе постоянно стоят в пробках и добраться до Верхних Печёр трудно, поэтому было бы неплохо решить эту проблему с помощью метро или скоростного трамвая.

- Да, неплохо бы в Печеры дотянуть ветку (на пересечении ул. Бринского и Казанского шоссе), -согласился другой житель Александр Шаганин.

Ответ на это предложение нижегородцы получили от представителей регионального правительства, которые сообщили, что такого в планах, к сожалению, пока нет.

Напомним, что строительство новых станций метро в нагорной части начнется уже этой весной. В марте планируют частично перекрыть улицу Горького, а уже летом работы будут проводиться в районе площади Свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!