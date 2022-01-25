В марте улицу Горького частично перекроют для строительства новых станций метро

Улицу Горького планируют частично перекрыть для проведения работ по продлению Автозаводской ветки Нижегородского метро, сообщает МКУ «ГУММиД».

- На первом этапе, предварительно – в марте, планируется сужение проезжей части по ул. Горького на участке от домов №105-107 (строительный адрес ЖК «Дом на Горького») до пересечения с Решетниковской улицей, для организации стартового котлована, -сообщили в Управлении.

В рамках следующего этапа запланировано перекрытие площади Свободы на участке от улицы Горького до перекрестка с улицей Ошарской. Это произойдет ориентировочно летом.

Далее при строительстве станции «Сенная» будет перекрыт участок от одноименной площади до автостанции «Сенная». Точные сроки сообщат дополнительно. На время перекрытия будет организован маршрут объезда.

Также в МКУ «ГУММиД» добавили, что рассматривается вариант, при котором трамвайные пути будут продлены до станции метро. После проектирования транспортно-пересадочного узла на Сенной.