23-летний дизайнер попался на порче фасада здания в центре Нижнего Новгорода

Нарушителю грозит до4 тысяч рублей штрафа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

23-летнего молодого человека застали за нанесением граффити на фасаде здания в Нижегородском районе областного центра, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

30 января стражи порядка проводили рейд и около семи часов вечера заметили, как неизвестный при помощи баллончика с краской наносит надпись на фасад дома 120 на улице Белинского.

- Сотрудники полиции выяснили, что он работает дизайнером и в тот день помогал своей знакомой оформить комнату с использованием аэрозольной краски, а когда возвращался домой, решил нанести свой никнейм на фасад дома, - уточнили в пресс-службе.

Молодому дизайнеру объяснили, что таким образом он совершает административное нарушение. Граффитист раскаялся, согласился с тем, что нанесение надписей и рисунков в непредусмотренных для этого местах портит внешний облик города. Молодой человек самостоятельно закрасил свою надпись и призвал нижегородцев не совершать подобных нарушений. Информация об этом передана в ГЖИ для составления административного протокола. Нарушителю грозит от 3 до 4 тысяч рублей штрафа.

В тот же день полицейские поймали троих подростков, которые намеревались разрисовать подземный переходу ТЦ «Небо» маркером для теггинга. Несовершеннолетних проводили в городской отдел полиции №5, туда же пригласили их родителей. Состоялась профилактическая беседа.

Нижегородцам напоминают, что до нанесения каких-либо надписей и изображений необходимо получать разрешение от собственника здания. В противном случае это будет нарушением.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали задерживать художников-вандалов.