Еще 1811 нижегородцев заболели коронавирусом

В Нижегородской области новый рекорд заболеваемости ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области новый рекорд заболеваемости коронавирусом: за последние сутки в регионе заболели 1811 человек – такой большой показатель зарегистрирован впервые с начала пандемии. По данным на 29 января, в области зарегистрировано 29 смертей от ковида, сообщается на портале статистики «Яндекса».

Как сообщили в региональном минздраве, для пятой волны коронавирусной инфекции характерно распространение омикрон-штамма. Он протекает преимущественно как ОРВИ и не требует госпитализации. В связи с этим губернатор Глеб Никитин поручил главе регионального минздрава проработать вопрос организации бесперебойной работы поликлиник.

Напомним, накануне в Нижегородской области стартовала вакцинация подростков 12-17 лет от коронавируса, в регион поступила первая партия вакцины «Спутник М». Кроме того, вчера губернатор внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, согласно которым усилен ряд антиковидных мер.