Полиция проводит проверку после падения медсестры с 11-месячным ребенком в больнице Нижнего Новгорода

Полиция проводит проверку по факту травмирования малыша в детской больнице №8. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку после инцидента в детской больнице, где медсестра с 11-месячным ребенком на руках упала с лестницы. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- В Управление МВД поступила телефонограмма о травмировании ребенка в больнице. В настоящее время по данному факту сотрудниками ОВД проводится проверка, проводятся дальнейшие мероприятия для установления всех обстоятельства произошедшего, - пояснили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 25 января в детской инфекционной больнице №8. Медицинская сестра, идя с малышом на руках, оступилась и рухнула с лестницы. В результате травмы получили и женщина, и малыш.

- Он в сознании, состояние удовлетворительное, - рассказали о состоянии малыша в больнице.