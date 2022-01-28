Медсестра с 11-месячным ребенком упала с лестницы в больнице Нижнего Новгорода

ЧП произошло в детской инфекционной больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Новгороде медсестра детской больницы упала с лестницы с 11-месячным ребенком на руках. Инцидент произошел в детской инфекционной больнице №8.

- При переноске 11-месячного пациента медицинская сестра оступилась на лестнице и, пытаясь уберечь пациента от повреждений, получила различные ушибы, - рассказали в администрации медицинского учреждения, где все и произошло.

Что касается малыша, то он серьезных травм не получил и сейчас находится под наблюдением врачей.

- Он в сознании, состояние удовлетворительное, - подчеркнули в больнице.

Полиция начала проверку по факту произошедшего инцидента.