Строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода займет пять лет

Строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода займет около пяти лет. Об этом стало известно в ходе встречи главы Кстовского района Андрея Черткова с населением, пишет NewsRoom24.

По словам Андрея Черткова, полтора года уйдет на проектирование, еще около трех лет займет непосредственно строительство дороги. Сроки выполнения проекта и его реализации пока не определены, прежде всего предстоит выполнить экономическое обоснование.

Ранее «КП – Нижний Новгород» публиковала схему Восточного обхода Нижнего Новгорода. Новая дорога пойдет в обход трассы М-7 между Малой Ельней и Подновьем. Так, по дороге из Кстова можно будет почти сразу уйти на объездную, которая протянется вдоль реки Волги, и выехать уже к набережной Гребного канала. Протяженность пути составит 14,7 километра.