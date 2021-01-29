Проект Восточного обхода Нижнего Новгорода разработают летом 2021 года

Восточный обход Нижнего Новгорода соединит Кстово и Подновье. Фото: Документация с сайта госзакупок

Разработка проекта Восточного обхода Нижнего Новгорода начнется в ближайшее время. Работами займется ООО «Терпланпроект» - именно эта компания стала победителем электронного аукциона, сообщается на сайте госзакупок.

Новая дорога пойдет в обход трассы М-7 между Малой Ельней и Подновьем. Так, по дороге из Кстова можно будет почти сразу уйти на объездную, которая протянется вдоль реки Волги, и выехать уже к набережной Гребного канала.

Согласно документации, протяженность новой дороги составит 14,7 км. Магистраль предполагается сделать просторной – по 4 полосы и более в каждом направлении. Расчетная скорость 120 километров в час.

Согласно техническому заданию, специалистам предстоит выполнить ряд инженерных изысканий: геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические. Стоимость контракта составит 7,5 млн рублей – это почти в два раза меньше, чем рассчитывал заказчик. Средства будут выделены из областного бюджета.

Проект Восточного обхода Нижнего Новгорода должен быть выполнен не позднее 31 августа 2021 года.