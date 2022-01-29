Женщина погибла при пожаре в пятиэтажке в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде во время пожара в пятиэтажке погибла женщина. Возгорание произошло около 6 утра 29 января в доме №5а на улице Светлогорской Советского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Пожар локализован на площади 20 квадратных метров. В 06:49 на месте пожара обнаружено тело погибшей женщины, - рассказали в ведомстве.

Из горящего дома было эвакуировано 30 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Причина пожара выясняется.

Напомним, женщина и мужчина погибли на пожаре в частном доме в Большемурашкинском районе 26 января.