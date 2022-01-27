Женщина и мужчина погибли на пожаре в частном доме в Большемурашкинском районе 26 января

Возгорание произошло в деревне Гужово.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Серьёзный пожар вспыхнул в частном доме в деревне Гужово, расположенном в Большемурашкинском районе. Трагедия произошла днем 26 января. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по нижегородской области.
- Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 14:07. Сотрудники служб экстренного реагирования незамедлительно выехали к месту происшествия, - рассказали в ведомстве.
Вызов поступил в 14:07.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
На момент прибытия первых пожарных расчетов внутри дома наблюдалось открытое горение, было сильное задымление. В 15:01 специалистам удалось локализовать пожар на площади 136 квадратных метров, а уже в 17:10 полностью потушить.
- В 16:09 на месте пожара обнаружено тело погибшей женщины, её личность устанавливается. В 17:05 также обнаружено тело второго погибшего – мужчины 62 лет, - рассказали в ведомстве.
Пожар ликвидирован в 17:10.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В настоящее время причина пожара выясняется.
ГУ МЧС России по региону напоминает, что сообщать о происшествиях можно по телефону дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны (101) и по телефону доверия (8 831) 439-99-99 (работает круглосуточно).
Причина пожара – устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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