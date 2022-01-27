Женщина и мужчина погибли на пожаре в частном доме в Большемурашкинском районе 26 января

Возгорание произошло в деревне Гужово. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьёзный пожар вспыхнул в частном доме в деревне Гужово, расположенном в Большемурашкинском районе. Трагедия произошла днем 26 января. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по нижегородской области.

- Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 14:07. Сотрудники служб экстренного реагирования незамедлительно выехали к месту происшествия, - рассказали в ведомстве.

Вызов поступил в 14:07. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На момент прибытия первых пожарных расчетов внутри дома наблюдалось открытое горение, было сильное задымление. В 15:01 специалистам удалось локализовать пожар на площади 136 квадратных метров, а уже в 17:10 полностью потушить.

- В 16:09 на месте пожара обнаружено тело погибшей женщины, её личность устанавливается. В 17:05 также обнаружено тело второго погибшего – мужчины 62 лет, - рассказали в ведомстве.

Пожар ликвидирован в 17:10. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящее время причина пожара выясняется.

ГУ МЧС России по региону напоминает, что сообщать о происшествиях можно по телефону дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны (101) и по телефону доверия (8 831) 439-99-99 (работает круглосуточно).

Причина пожара – устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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