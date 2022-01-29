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Недвижимость29 января 2022 6:38

Медицинский центр построят в Автозаводском районе к 2025 году

Объем инвестиций в проект составит 215 млн рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Медицинский центр построят в Автозаводском районе к 2025 году.

Медицинский центр построят в Автозаводском районе к 2025 году.

Фото: Александр ГЛУЗ

Частный медицинский центр планируют построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода к 2025 году. Заявка на выделение участка была одобрена советом по земельным и имущественным отношениям 28 января, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Клиника займет участок площадью почти 30 соток и будет рассчитана на 200 посещений. Её строительство обойдется инвестору в 215 миллионов рублей, строительство займет три года.

Всего на первом заседании в этом году Совет по земельным и имущественным отношениям рассмотрел 21 заявку, из которых 14 было одобрено.

Ранее сообщалось о том, что в Богородском районе в 2022 году построят медовую ферму.