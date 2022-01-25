Медовую ферму за 50 млн рублей отстроят в Богородском районе в 2022 году

Созданный в Богородском районе мед пойдет на экспорт. Фото: Иван ВИСЛОВ

Предприятие по изготовлению меда планируют создать в Нижегородской области в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В поселке Буревестник Богородского района появятся производственные цеха, специализированное оборудование и лаборатория по контролю качества. Стоимость инвестпроекта составляет 50 млн рублей, так же фермер планирует подать заявку на грантовую поддержку.

Как рассказал фермер Алексей Тараканов, его хозяйство около 10 лет занимается производством меда. Теперь появилась возможность продавать не только свой мед, но и продукцию от других пчеловодов. Продукцию планируется поставлять на экспорт.

-Мы создаем кооператив, который позволит объединить пчеловодов с целью получения меда для экспорта. В настоящее время заключены договоры на поставки 500 тонн меда в европейские страны, первые партии мы отправим уже этой весной. В перспективе планируем нарастить годовой объем экспорта до пяти тысяч тонн, - рассказал он.

Представители компаний из Литвы и Польши побывали на территории, где в перспективе будет создана медовая ферма и продегустировали нижегородский мед.

- Наше предприятие занимается медовым бизнесом 25 лет, за это время я попробовал мед во всем мире. Российский мед вкусный и качественный. Мы видим в Нижегородской области большой потенциал развития пчеловодства и заинтересованы в сотрудничестве с местными фермерами по приобретению меда, - заметил владелец польской компании Питер Рогальски.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, наращивание объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса – одна из ключевых задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

- Чем больше нижегородских товаров представлено на внешних рынках, тем больше возможностей будет появляться для развития бизнеса, - заключил он.