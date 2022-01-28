«Работа по содержанию благоустроенных пространств в зимних условиях налажена должным образом», – Олег Лавричев

Комиссионный осмотр содержания благоустроенных территорий в зимних условиях прошел в Нижнем Новгороде. Фото: Гордума Нижнего Новгорода

28 января 2022 года по инициативе председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева прошел комиссионный осмотр содержания территорий, благоустроенных в 2021 году в рамках программ «Формирование комфортной городской среды» и «Среда 800», в зимних условиях.

В объезде приняли участие председатели комитетов Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков и по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов, депутаты городской Думы Ольга Балакина, Анна Татаринцева, Оксана Дектерева и Жанна Скворцова, директор департамента благоустройства администрации города Антон Максимов, и.о. первого заместителя главы Советского района Сергей Костюнин, представители управления административно-технического и муниципального контроля администрации города и подрядных организаций по уборке от снега.

Участники комиссионного выезда осмотрели территорию Александровского сада, набережной Гребного канала, Лопатинского оврага, сквера за центром «Победа» на улице Бекетова, сквера 65-летия Победы и сквера рядом с Дворцом спорта «Нагорный» на проспекте Гагарина. Они обсудили вопросы сохранности и содержания благоустроенных объектов в зимний период.

Как рассказала Ольга Балакина, она держит вопрос благоустройства и содержания Лопатинского оврага на постоянном контроле. По ее словам, жители избирательного округа №28 довольны обустройством данной территории, которая почищена, освещена и по ней можно комфортно гулять в любое время суток. Депутат обратилась к администрации города с просьбой – в летний период привести в порядок зеленые насаждения в овраге, в том числе убрать сухостой.

«Все осмотренные сегодня территории приведены в порядок, дорожки вычищены. Это очень радует. Общественные пространства в этом году содержатся лучше, чем в прошлом. Администрация города делает все, чтобы жителям было удобно и комфортно. Давайте беречь благоустройство и пресекать факты вандализма. Именно от нас с вами зависит то, как общественные пространства будут использоваться, содержаться и как долго прослужат», – призвала нижегородцев Оксана Дектерева.

С ее мнением согласна коллега по депутатскому корпусу Анна Татаринцева: «Все осмотренные объекты находятся в хорошем состоянии. И те мелкие недочеты, которые мы увидели, надеюсь, подрядчики устранят в кратчайшие сроки».

Подводя итоги мониторинга общественных пространств, Олег Лавричев отметил, что обслуживающие компании тщательно следят за их состоянием: «Все пространства вовремя очищают от снега: где-то каждый день, где-то через день. Например, в сквере на проспекте Гагарина уборка проводится ежедневно».

«По большому счету, у нас замечаний к подрядчикам нет. Если они возникают, то о них сразу становятся известно, после чего они устраняются администрацией города или административно-технической инспекцией. Сегодня мы убедились, что в этом году работа по содержанию благоустроенных пространств в зимних условиях налажена должным образом», – подчеркнул спикер городской Думы.

Напомним, члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству в декабре 2021 года провели мониторинг качества уборки дворовых территорий, проездов, тротуаров, остановочных пунктов и подходов к ним в Приокском, Советском и Нижегородском районах города.